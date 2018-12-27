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اقتصاد

سعر العملات العربية اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، استقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.

وبلغ متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.7614 جنيه للشراء و4.7863 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8633 جنيه للشراء و4.8886 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي مسجلًا نحو 58.7725 جنيه للشراء، و59.0962 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 47.3611 جنيه للشراء و47.6847 جنيه للبيع.

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