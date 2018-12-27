باريس هيلتون ترفض إعادة خاتم خطبتها بعد انفصالها

رفضت النجمة العالمية باريس هيلتون إعادة خاتم خطبتها للممثل الأمريكي كريس زيلكا، والذي قدم لها خاتم خطبة يقدر ثمنه بحوالي 2 مليون دولار أمريكي.



وقالت باريس في تصريحات لموقع TMZ إن زيلكا لم يقم بشراء الخاتم من الأساس بل حصل عليه من بائع مجوهرات كنوع من الدعاية، مشيرة إلى أنه ليس له حق استرداده طالما لم يدفع ثمنه، مؤكدة: "الخاتم ملكي".



يشار إلى أن العلاقة انتهت بينهما في شهر نوفمبر بعد أن تقدم كريس زيلكا لباريس هيلتون بطلب الزواج راكعا على قدميه وسط الثلوج في أسبن بكولورادو، شهر يناير الماضي.

