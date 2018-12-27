الصحف الكويتية: مبارك وجهاً لوجه مع مرسي.. والكويت تسترد 4 مليارات دينار من أرباح البترول.. ونواب بمجلس الأمة الكويتي يطالبون بمحاربة الفساد وحل قضية «البدون»

أمير الكويت يلتقى 4 وزراء مستقيلين: أديتم عملكم بكل تفانٍ وإخلاص

استرداد 14 مليار دولار من أرباح النفط.. ووزير المالية الكويتية أعلن عن تسلُّم الدفعة الأولى

مجلس الأمة الكويتي يواصل مناقشة الخطاب الأميري وسط مطالب بمحاربة الفساد وحل قضية «البدون» وإسقاط فوائد القروض





أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الخميس، شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اقتحام الحدود الشرقية، حيث كتبت صحيفة "الأنباء" في عنوانها الرئيسي "مبارك في اقتحام الحدود: أطلب «إذنًا» للكشف عن «معلومات حساسة».





وأشارت إلى أنه في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني مبارك، ومحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان امس في قاعة محكمة جنوب القاهرة حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من الجماعة «الإرهابية» في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون في ثورة 25 يناير عام 2011، حيث كان مبارك وقتها رئيسا لمصر.





وبعد بداية الجلسة، التي نقلتها قنوات تلفزيونية على الهواء مباشرة، دخل مبارك وهو يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز مرتديًا بذلة كاملة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة، بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.





بينما أشارت صحيفة «السياسة» الكويتية إلى أن مبارك أكد في شهادته أن مسلحين من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني تسللوا إلى داخل مصر خلال أحداث ثورة يناير عبر أنفاق الحدودية الشرقية، واستهدفوا إسقاط الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش، ثم توجهوا الى داخل البلاد وانتشروا بالميادين خاصة ميدان التحرير.





وأكد أنه أخطر رئيس الجمهورية بخطاب رسمي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي باستدعائه للشهادة في قضية اقتحام السجون، ونص الخطاب على أن محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية استدعته للشهادة، وما يتصل بها من اقتحام السجون وقتل عدد من المجني عليهم، والشروع في قتل آخرين وحرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، مضيفا أن العلم بمثل هذه الأمور لا تتوافر لديه إلا بوصفه رئيسًا للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإنه سيمتنع عن الشهادة حتى الحصول على إذن يصدر من رئاسة الجمهورية.





وأضاف أن المتسللين اقتحموا سجن وداي النطرون لوجود عناصر فيه من الإخوان وحماس وحزب الله، واقتحموا سجنين آخرين، وأخرجوا بعض المعتقلين، وانتشروا في الميادين، وأطلقوا النار على المتظاهرين، والأجهزة لديها معلومات عن وقائع التخريب. بينما أشارت "الوطن" إلى أن مبارك ومرسي وجها لوجه لأول مرة، وأن دخول المتسللين عبر الأنفاق فيه مساس بسلامة البلاد وارتكبوا أفعالًا لا أستطيع البوح بها.





على صعيد الوضع الداخلي في الكويت، استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، أمس، 4 وزراء مستقلين، وهم وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح ووزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق بخيت الرشيدي ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية السابق حسام الرومي ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة السابق عادل الخرافي.





وأشاد صباح الأحمد بأدائهم لمسئولياتهم بكل تفانٍ وإخلاص، معربًاعن بالغ تقديره لكل ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم، وذلك خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية.





وفي الوقت ذاته، أنجزت الحكومة الكويتية أمس خطوتها الثانية على طريق استكمال الهيكل المؤسسي للقطاع النفطي، بعد تسمية د.خالد الفاضل وزيرا للبترول ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول، إذ صدر مرسوم يقضي بتعيين هاشم هاشم نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للمؤسسة.





وفي تطور ذي صلة، أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين، كاشفا عن تسلم أول دفعة من القطاع النفطي.





وقال الحجر في مداخلة له خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس: «اتخذنا إجراءات لاسترداد بعض هذه المبالغ التي لم تصدر بها قوانين ومنها أربعة مليارات دينار (نحو 12 مليار دولار) من القطاع النفطي كما وصل إلينا كتاب من وزير النفط بتقسيطها على أربع سنوات».





وأوضح أن بقية الأرباح المحتجزة صادرة بقوانين من المجلس، كانت واضحة وحاضرة أمام الجميع، وبالتالي لا يمكن استردادها.





وفي أول تصريح له بعد صدور مرسوم تعيينه في منصبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم سعي المؤسسة لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي إقليميا وعالميا.





وثمّن هاشم الثقة التي أولتها له القيادة السياسية في تولي قيادة مؤسسة البترول، معربا عن تطلعه «لبذل كل ما بوسعه لخدمة القطاع النفطي والارتقاء به ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت».





وقال: «ثقتنا غير محدودة في كفاءة وقدرة شبابنا على أخذ مسئوليات وأدوار أكبر في مواجهة تحديات الصناعة النفطية، لذا نحن عازمون على الاهتمام بتطوير وتنمية العنصر البشري في القطاع النفطي واعطائه أكبر قدر من أساليب التدريب الحديثة».









وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة «الأنباء» أن مجلس الأمة الكويتي واصل في جلسته التكميلية أمس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وسط مطالب نيابية بمحاربة الفساد وحل قضية «البدون» وإسقاط فوائد القروض عن كاهل المواطنين.





وأكد نواب على ضرورة التزام السلطتين بمضامين الخطاب السامي والتعاون المثمر بينهما لإقرار القوانين التي تهم المواطن.





وأضاف نواب أنهم لم يعترضوا على حكم المحكمة الدستورية وإنما من حقهم مناقشة آثار وتداعيات الحكم.





وذكرت صحيفة «الوطن» أن 11 نائبا عقد اجتماعا في مكتب مراقب المجلس النائب نايف المرداس ناقشوا فيه مدى جواز تطبيق حكم المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد قرار المجلس بالإبقاء على عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، بالإضافة إلى السبل الممكنة من عدم إعادة النظر في قرار المجلس بشأن استمرارية عضوية الحربش والطبطبائي وتعديل المادة.





من جانبه، قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين، وفي هذا الإطار استرددنا من المؤسسة العامة للموانئ أول دفعة من القطاع النفطي.



