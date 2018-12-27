كريم لـ صدى البلد: دخول الشركة عالم التوك توك لم يتعد نطاق التجارب

أكد مصدر مسئول بشركة "كريم" المتخصصة فى النقل التشاورى أن مشاركة كريم فيما يخص "التوك توك" لم تتخط مرحلة التجارب حتى الآن.



وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "الشركة تقوم حاليا ببعض التجارب فى إطار محافظة القاهرة الكبرى لحين صدور اللائحة التنفيذية للنقل التشاورى، وحسم أمر "التوك توك" بها، وبناءً على ما سيتم إصداره سوف نتعامل مع هذا الأمر، فإذا تمت إتاحة شكل قانونى منظم لعمل التوك توك فنحن فى هذا الموقف نكون أجرينا تجارب حقيقية على أرض الواقع، أما اذا كان الأمر كذلك فسنتوقف عن الاستمرار فى الفكرة".



وأكد أن شركة كريم لها شهية كبرى للتوسع فى جميع المحافظات وبالأسلوب الذى يتماشى مع طبيعة كل محافظة على حدة، لافتا إلى أنه بخصوص خدمة "كريم ناو" والخاصة بنقل الطعام عبر كريم والتى تم تطبيقها فى الإمارات والسعودية، فمن المقرر التوسع فى تلك الخدمات فى كل من مصر وباكستان خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن 2019 سوف تشهد العديد من الأفكار والخدمات الجديدة التى سوف تقدمها الشركة بمصر.

