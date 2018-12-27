ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

كريم لـ صدى البلد: دخول الشركة عالم التوك توك لم يتعد نطاق التجارب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد مصدر مسئول بشركة "كريم" المتخصصة فى النقل التشاورى أن مشاركة كريم فيما يخص "التوك توك" لم تتخط مرحلة التجارب حتى الآن.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "الشركة تقوم حاليا ببعض التجارب فى إطار محافظة القاهرة الكبرى لحين صدور اللائحة التنفيذية للنقل التشاورى، وحسم أمر "التوك توك" بها، وبناءً على ما سيتم إصداره سوف نتعامل مع هذا الأمر، فإذا تمت إتاحة شكل قانونى منظم لعمل التوك توك فنحن فى هذا الموقف نكون أجرينا تجارب حقيقية على أرض الواقع، أما اذا كان الأمر كذلك فسنتوقف عن الاستمرار فى الفكرة".

وأكد أن شركة كريم لها شهية كبرى للتوسع فى جميع المحافظات وبالأسلوب الذى يتماشى مع طبيعة كل محافظة على حدة، لافتا إلى أنه بخصوص خدمة "كريم ناو" والخاصة بنقل الطعام عبر كريم والتى تم تطبيقها فى الإمارات والسعودية، فمن المقرر التوسع فى تلك الخدمات فى كل من مصر وباكستان خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن 2019 سوف تشهد العديد من الأفكار والخدمات الجديدة التى سوف تقدمها الشركة بمصر.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي

الاستخبارات العراقية تحبط أكبر عملية تهريب مواد متفجرة بالأنبار

إصابة لاعب وسط الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق ميناء وبوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

ابنة رئيس إيران الأسبق: النظام سيسقط قريبا

محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو
محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو
حكايات الملك فاروق مع صيد البط .. فيديو
وليد بشكار من طالب فاشل إلى أشهر صانع عود: مش حرام ووش السعد علي.. فيديو
تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟