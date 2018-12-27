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ثقافة

6 يناير.. افتتاح معرض الفنان ياسين حراز بجاليري العاصمة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يحتضن جاليري العاصمة بالزمالك٬ حفل افتتاح معرض الفنان التشكيلي٬ ياسين حراز٬ والذي يقام تحت عنوان "بالثلث" وذلك في السابعة من مساء الأحد٬ الموافق 6 يناير المقبل٬ ويستمر حتى 20 يناير 2019.

وتعكس لوحات ياسين حراز جمال الطبيعة الساحرة، من الماء والرمال والطيور والنباتات بطريقة تخلق أجواء من الهدوء والتأمل التي تساعد على تهدئة النفس، كما تتميز لوحاته بالألوان النابضة بالحياة.

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