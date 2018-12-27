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ديني

البحوث الإسلامية يوضح النص الصحيح لدعاء الاستفتاح في الصلاة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور، حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض، وقد اختلف علماء المذاهب الأربعة حول نص هذا الدعاء.

وقال السادة الأحناف: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى".

وعند المالكية: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين".

أما عند الشافعية: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

وقال الحنابلة: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية".

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