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اقتصاد

غلق 1300 محجر بسبب الشروط الجديدة للترخيص

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد عادل ترك، عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن أوضاع العمل بالقطاع تتدهور بسبب وضع شروط جديدة للترخيص نتج عنها غلق معظم المحاجر ليبلغ 1300 محجر من إجمالى 1800 محجر، وهناك نحو 500 فقط تعمل الآن، ومعظمها يعمل فى الخفاء بسبب المطاردات التى يتعرض لها أصحاب وعمال المحاجر غير المرخصة من جانب أجهزة المحافظة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن معظم أصحاب المحاجر يتعرضون حاليًا لخسائر فادحة بسبب فرض أموال كثيرة لاستصدار التراخيص، رغم أن أسعار البلوك الحجرى لم تشهد أى زيادات منذ فترة، بخلاف نفقات التشغيل، ومنها تأجير لوادر وحفارات للتكشيف عن المادة الخام، وهو ما قد يستغرق نحو عامين، وبعد ذلك يبدأ التشغيل.

وأشار إلى ان خفض سعر التاجير بقيمة 5 جنيهات لكل 10 آلاف متر يعتبر حسنة وحيدة ، خاصة مع تلك التكلفة الانتاجية التى ذكرناها ، مضاف إليها 100 جنيه اجر للعامل الواحد يوميا ، علاوة على 350 لتر سولار، بمبلغ يقدر بـ1200 جنيه، ومعدات تنفق نحو 1000جنيه يوميا، ويتم تأجير اللودر بالساعة بمبلغ 280 جنيها، وقد يعمل اللودر لمدة 10 ساعات، أى بمبلغ 2800 جنيه فى اليوم.

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