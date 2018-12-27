الخشت: الجامعة تستهدف استقطاب أكبر عدد من الوافدين

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تفتح أبوابها وقلبها وعقلها لكل ثقافات العالم.





وأوضح الخشت، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأهداف الاستراتيجية للجامعة هي مد جسور التواصل مع الثقافات المختلفة للشعوب الأخرى، ليدرك الطالب المصري أنه لا يعيش في الدنيا بمفرده، وإن التعدد هو سنة الكون.





وقال إن مصر بطبيعتها هي بلد التنوع والتعدد، وتستطيع أن تمتص كافة ثقافات العالم، وأن الشخصية المصرية قادرة على التعامل مع كل العادات، ولديها الكثير من المرونة، وإذا كانت قد عانت بعض الجمود في فترة من الفترات، فإنها تعود الآن بقوة نحو الانفتاح الحضاري.





وتابع أن استراتيجة الجامعة تقوم على استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لتدعيم قوة مصر الناعمة، وإثراء ثقافة الطالب المصري بالثقافات الأخرى وإطلاعه عليها.



