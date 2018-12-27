نبيل الحلفاوي عن تعاقد حسام غالي مع الجونة: تأثرت كثيرا

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن رأيه في تعاقد لاعب الأهلي المعتزل حسام غالي مع نادي الجونة وشغله منصب مدير الكرة بالنادي.



وقال نبيل: "تأثرت ثم تذكرت.. وأظن أن هذا حال الغالي أيضًا.. من عصر العشق لعصر الاحتراف".



يذكر أن نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله الدرامية فى رمضان الماضى مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمى والفنانة نجلاء بدر.