ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نبيل الحلفاوي عن تعاقد حسام غالي مع الجونة: تأثرت كثيرا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن رأيه في تعاقد لاعب الأهلي المعتزل حسام غالي مع نادي الجونة وشغله منصب مدير الكرة بالنادي.

وقال نبيل: "تأثرت ثم تذكرت.. وأظن أن هذا حال الغالي أيضًا.. من عصر العشق لعصر الاحتراف".

يذكر أن نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله الدرامية فى رمضان الماضى مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمى والفنانة نجلاء بدر.

ترشيحاتنا

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

احترس لا ترمي بقايا القهوة لهذه الاستخدامات

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

مصري يبلغ عن فعل فاضح بالطريق العام في الكويت

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

خلطة فعالة للقضاء على الدمامل نهائيا.. جربيها في المنزل

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

أمين جامعة الدول العربية: فشلت في كلية العلوم في بداية حياتي .. فيديو

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

قصة اغتيال بنظير بوتو.. أطلقوا عليها الرصاص ثم فجر انتحاري نفسه بجوارها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

فيديو

محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو
حكايات الملك فاروق مع صيد البط .. فيديو
وليد بشكار من طالب فاشل إلى أشهر صانع عود: مش حرام ووش السعد علي.. فيديو
تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو
أمين جامعة الدول العربية: فشلت في كلية العلوم في بداية حياتي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟