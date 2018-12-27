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الصحة: 220 سرير رعاية مركزة وحضانة جديدة بالمستشفيات.. ووحدات سموم في 21 محافظة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن إنشاء وحدات للسموم والمخدرات في 21 مستشفى، وإضافة 150 حضانة للأطفال، و79 سرير رعاية مركزة جديدة خلال عام 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة عملت خلال عام 2018 على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في مجال الرعاية الحرجة والعاجلة، حيث اتخذت عدة إجراءات لإضافة أسرة رعاية مركزة جديدة، وحضانات، ويأتى هذا فى إطار تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف مجاهد أن محافظة الجيزة حازت على أكثر المحافظات استفادة من خلال 7 مستشفيات، وتمت إضافة أسرة رعاية مركزة جديدة بها، وهي المستشفيات المركزية في كل من أكتوبر، والصف، وأوسيم، والوراق، وأبو النمرس، وزايد، فضلًا عن مستشفى الحامول المركزي.

ولفت إلى أنه تمت إضافة حضانات في 23 محافظة من محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المحافظات، وذلك في المحافظات الأكثر احتياجًا لها، وكانت أكثر المحافظات استفادة الأقصر بإجمالي 33 حضانة، و23 حضانة أخرى في الشرقية، و22 في كفر الشيخ.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم حسن، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه تم الانتهاء من وضع خطة استثمارية على 3 سنوات مقبلة، لتجهيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية بتجهيزات طبية وغير طبية، وتحديث تجهيزاتها.

وأضاف حسن أنه تم الانتهاء من تحديث بروتوكول العمل داخل أقسام الطوارئ ويجري اعتماده حاليًا، فضلًا عن تحديث خطة الاستجابة للأزمات والكوارث.

وذكر أنه تم توزيع 22 جهاز تحليل للأدوية والمخدرات، وتدريب العاملين على الأجهزة بـ22 مستشفى، كما تم توريد مضادات السموم الضرورية، وإضافة وحدة جديدة بمستشفى إيتاي البارود المركزي لعلاج السموم.

وأشار إلى افتتاح وتشغيل قسم للحروق بمستشفى الغردقة العامة، وتطوير وتشغيل أقسام الحروق بمستشفى الإيمان العام في أسيوط، ومستشفى كفر الزيات العام بالغربية، مع تشكيل لجنة من استشاري الحروق والتجميل لوضع الرؤية العامة حول تطوير مراكز الحروق بالمحافظات، مع تشكيل لجنة لوضع الشروط الفنية والمواصفات لاحتياجات أقسام الحروق بـ28 قسم حروق بالمحافظات.

وأكد مشاركة فرق الانتشار السريع في جميع الأحداث القومية الكبيرة، ودعمها للمستشفيات بـ652 طبيبا، و768 من أطقم التمريض.

ولفت إلى تنظيم 60 دورة تدريبية شارك بها 1146 طبيبا في مجال طب الطوارئ، وإدارة الأزمات والكوارث، وبرامج الرعايات المركزة، وبرامج الحضانات، والحروق، والسموم.

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