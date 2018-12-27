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رياضة

محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
شهد أحد فنادق التجمع الخامس أمس احتفال محمود تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي والمنتخب المصري بزفافه بحضور عدد كبير من نجوم ورموز الكرة المصرية. 

وقام بإحياء حفل زفاف تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، المطرب محمد حماقي، إضافةً إلى الثنائي أوكا وأورتيجا بالتجمع الخامس.

و حرص عدد كبير منهم على تهنئته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية.

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على تهنئة تريزيجيه صديقه المقرب عبر الهاتف ووجه له رسالة اعتذار عن حضور الحفل لمشاركته مع فريقه بمباراة أمام نيوكاسل.

ونشر أحمد حسن كوكا نجم أولومبيكوس اليوناني والمنتخب المصري فيديو من الحفل وعلق : "مبروك يا اخويا". 

ونشر أحمد حمودي نجم الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر " صور تجمعه بتريزيجيه وعلق : "ألف مبروك يا حبيبي و ربنا يسعدك".

و كتب محمود متولي نجم الاسماعيلي : "مبروك حبيبي تريزيجيه". 

وكتب ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق : "ألف مبروك تريزيجيه".

ونشر أيمن أشرف نجم الاهلي صوره تجمعه بـ تريزيجيه وزوجته وعلق : "مبروك يا حبيبي".
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور
محمد صلاح يبعث رسالة اعتذار إلى تريزيجي بسبب مباراة نيوكاسل.. صور

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