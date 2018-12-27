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محافظات

شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:42 ص
إزالة تجمعات الأمطار
إزالة تجمعات الأمطار
ايمن محمود
تبذل مجالس المدن بمطروح جهودًا كبرى، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية.

وبحسب بيان، الخميس، تقوم سيارات الشركة ومجلس المدينة بسحب تجمعات المياه بعدة مناطق بعد أن شهدت مدن المحافظة أمس سقوط أمطار غزيرة خاصة بمدن السلوم وبراني والنجيلة ومرسي مطروح، في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي بها.

وقام رؤساء المدن بالإشراف والمتابعة لعمليات رفع مياه الأمطار بالشوارع والطرق خاصة الطرق الدولية مطروح إسكندرية الساحلى ومطروح السلوم.
شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار
شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار
شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار
شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار
شاهد.. جهود مكثفة بمطروح لإزالة تراكمات الأمطار

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