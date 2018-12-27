محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أصبح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، يواجه خطر الإيقاف لمدة مباراتين، فى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن محمد صلاح يواجه اتهامًا بخداع حكم مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، التى أقيمت مساء أمس على ملعب ""أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" من أجل الحصول على ركلة جزاء، تمكن خلالها من تسجيل الهدف الثانى فى المباراة التى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 0.



وأوضحت "صن" أن الاتحاد الإنجليزى سيناقش اليوم تقرير الحكم جراهام سكوت، الذى أدار مباراة ليفربول نيوكاسل يونايتد، وعما إذا كان محمد صلاح تعمد خداع الحكم من عدمه من أجل الحصول على ركلة جزاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزى يعاقب بإيقاف اللاعب لمدة مباراتين حال ثبوت خداعه للحكم مع إمكانية تقدم اللاعب باستئناف ضد القرار.

