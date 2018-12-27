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منوعات

استمرار مسلسل فضائح جوجل.. التقطت 4 أشخاص في أوضاع مخلة على الشاطئ

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن مسلسل فضائح شركة جوجل لن يتوقف، بعدما أظهرت خدمة جوجل ماب وستريت فيو مجموعة من الصور لـ 4 أشخاص يجلسون على الشاطئ بلباس البحر، الأمر الذي يهدد سلامة وخصوصية الكثيرين. 

وتحولت الخدمة من كشف الشوارع المجهولة والعلامات الشهيرة، للمساعدة فى الوصول للأماكن فى اقل وقت ممكن والابتعاد عن الزحام، لتصوير البشر والتجسس على حياتهم الشخصية دون أي سابق إنذار يذكر. 

كما أن حياة هؤلاء البشر تحولت لجحيم، فآخر واقعة كان هناك شخصان يجلسان مع اثنين آخرين على شاطئ ليبلون في البرازيل يتبادلون الأحاديث ويستمتعون بالأجواء بكل براءة، ليتحول الأمر إلى صور لأشخاص بلباس البحر وتتناقلها مواقع الإنترنت المختلفة.

وليست هذه الواقعة هى الأولى من نوعها، حيث سبق وكشف خيانة زوجة من قبل، عندما عندما حاول أحد الأشخاص الوصول لمنزله بطريق مختصر، فوجد صورة لرجل غريب مع زوجته بينما تداعب شعره، ومرة أخرى أظهر صورة عارية لسيدة تمسك بمنشفة وتعبر الشارع.

والغريب أن إدارة جوجل لم تعلق على أى واقعة، واكتفت بالصمت على الرغم من تسببها غير المباشر فى إفساد حياة الآخرين.

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