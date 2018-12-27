حضرى الديك الرومى بمذاق مميز يفوق المطاعم

في العزومات والمناسبات السعيدة عادة تكن الوجبة المثالية والرئيسية على طاولة الطعام هي الديك الرومي إليك طريقة سريعة ومختلفة لطهيه فى دقائق وبمذاق لا يقاوم للشيف إلهام فتحى.





المقادير لتحضير الديك الرومى للشيف إلهام فتحى.





3 ملاعق كبيرة روزماري طازج ومفروم.

2 كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

1/2 كوب عصير برتقال.

ديك رومي كامل

3 ملاعق كبيرة مربى برتقال.

3 ملاعق كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم.

1 ملعقة كبيرة خل.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.





طريقة التحضير

- في وعاء، اخلطي الروزماري وبشر البرتقال والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا ثم تبلي الديك الرومي بهذا الخليط من الداخل والخارج وأتركيه لساعتين.

-على نار متوسطة ضعي عصير البرتقال والمربى والروز ماري، واتركيه حتى يغلي.

-أدخلى الديك الرومى الفرن وأضيفي الماء إلى الصينية دون ملامسة الرومي من الأعلى ثم اتركيه في الفرن لمدة 60 دقيقة.

-ادهني الرومي بنصف كمية صوص البرتقال على جميع الجهات ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة وغطي الرومي بورق الفويل واتركيه في الفرن حتى ينضج.













الديك الرومى للشيف دعاء عاشور ..









المقادير:

3 ملاعق كبيرة روزماري طازج ومفروم.

2 كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

1/2 كوب عصير برتقال.

ديك رومي كامل

3 ملاعق كبيرة مربى برتقال.

3 ملاعق كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم.

1 ملعقة كبيرة خل.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.





طريقة التحضير

- في وعاء، اخلطي الروزماري وبشر البرتقال والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا ثم تبلي الديك الرومي بهذا الخليط من الداخل والخارج وأتركيه لساعتين.

-على نار متوسطة ضعي عصير البرتقال والمربى والروز ماري، واتركيه حتى يغلي.

-أدخلى الديك الرومى الفرن وأضيفي الماء إلى الصينية دون ملامسة الرومي من الأعلى ثم اتركيه في الفرن لمدة 60 دقيقة.

-ادهني الرومي بنصف كمية صوص البرتقال على جميع الجهات ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة وغطي الرومي بورق الفويل واتركيه في الفرن حتى ينضج.





الديك الرومى للشيف الشربيتى





المقادير:

3 ملاعق كبيرة روزماري طازج ومفروم.

2 كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

1/2 كوب عصير برتقال.

ديك رومي كامل

3 ملاعق كبيرة مربى برتقال.

3 ملاعق كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة روزماري طازج مفروم.

1 ملعقة كبيرة خل.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.





طريقة التحضير

- في وعاء، اخلطي الروزماري وبشر البرتقال والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا ثم تبلي الديك الرومي بهذا الخليط من الداخل والخارج وأتركيه لساعتين.

-على نار متوسطة ضعي عصير البرتقال والمربى والروز ماري، واتركيه حتى يغلي.

-أدخلى الديك الرومى الفرن وأضيفي الماء إلى الصينية دون ملامسة الرومي من الأعلى ثم اتركيه في الفرن لمدة 60 دقيقة.