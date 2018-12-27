اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بدور المملكة في إحياء الثقافة العربية والإسلامية

أشاد عادل حنفي المتحدث الرسمي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بالدور الريادي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وما توليه المملكة من رعاية واهتمام بالثقافة العربية والإسلامية.



جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد من رموز الجالية المصرية بالسعودية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، التي شملت جناح الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة ومعرض المديرية العامة للسجون وجناح شؤون الأفواج الأمنية وجناح معرض المديرية العامة للجوازات وجناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اطلع خلالها على ما تحتويه من خدمات وبرامج وأنشطة ثقافية وتوعوية.



وأكد عادل حنفي المتحدث الرسمي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المهرجان يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة بين بلدان العالم العربي والإسلامي لتبرز من خلاله الخدمات والمواقف الإنسانية الجليلة التي تقدمها المملكة لأشقائها في مختلف بلدان العالم، معربًا عن امتنانه وتقديره لما وجده من خدمات متكاملة على أرض المهرجان.



وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة في إحياء التراث العربي والإسلامي، قائلا انه والوفد المرافق له لقوا كل الترحيب والاشادة من المسؤولين السعوديين الذين أكدوا على عمق العلاقات المصرية السعودية التي تمر بأزهى فتراتها في عهد الملك سلمان وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونوه، إلى أن الجنادرية اليوم ما هي إلا انعكاس لحضارة عمقها من عبق التاريخ وجذورها نمت وترعرعت على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه عندما وحد مملكة الخير تحت شعار لا اله الا الله محمد رسول الله وجعل كتاب الله دستورا وحكما.



وأكد حنفي المتحدث الرسمي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، لقد سخر الله لهذه البلاد اسرة همها الاول إعلاء كلمة الله ومن ثم بناء الإنسان السعودي منطلقا من تراثه وحضارته لذا تميز هذا الانسان عن غيره بتقاليد هي من نبعه ولحضارة هي في أصول وبأمجاد يعتز ويفخر بها.