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ديني

حكم استخدام البِشعة لمعرفة صدق الإنسان من كذبه

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البِشعة عادة موجودة عند بعض الناس ويحصل عندما يتهم أحد بشيء فينكره فحتى يتحققون من صدقه يستخدمون البشعة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما حكم استخدام البِشعة لمعرفة صدق الإنسان من كذبه؟»، أن البشعة عبارة عن قطعة معدنية أشبه بـ "الملعقة" يتم وضعها على نار ملتهبة حتى يصبح لونها مثل الجمر لتوضع على لسان الكاذب فيزعم البعض أنه بهذه الطريقة إن كان صادقًا لن تلسعه وإن كان كاذبًا فتحرق لسانه فاستعمالها حرام، فهى طريقة غير المتعلمين لا تصلح ولا تصح لأن فيها إيذاء للإنسان، حيث لم يرد هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فالبشعة ليست طريقة من طرق الإثبات فلماذا نؤذي الإنسان على كذبه وسيحاسبه الله على هذا".

واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( البينة على من إدعى واليمين على من أنكر))، مُشيراً الى أن البشعة عادة من عادات الجاهلية وهى من الحكم بغير ما أنزل الله.

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