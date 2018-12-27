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أخبار العالم

جمعية الصحفيين الآسيويين تمنح الدكتور مجدي يعقوب جائزة شخصية عام 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:45 ص
الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب
أحمد محرم
أعلنت جمعية الصحفيين الآسيويين في 19 ديسمبر فوز جراح القلب المصري الأشهر الدكتور مجدي يعقوب بجائزة شخصية العام 2018.

كما حصل على جائزة جمعية الصحفيين الآسيويين لشخصية عام 2018 كل من مدرب كرة القدم الكوري الجنوبي بارك هانج سيو، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" السابق كو بون مو.

وكان الدكتور مجدي يعقوب قد حصل على لقب "سير" في بريطانيا عام 1992، ومنحته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وسام الاستحقاق عام 2014، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية في مجال الطب وجراحة القلب.

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