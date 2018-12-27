جمعية الصحفيين الآسيويين تمنح الدكتور مجدي يعقوب جائزة شخصية عام 2018

أعلنت جمعية الصحفيين الآسيويين في 19 ديسمبر فوز جراح القلب المصري الأشهر الدكتور مجدي يعقوب بجائزة شخصية العام 2018.



كما حصل على جائزة جمعية الصحفيين الآسيويين لشخصية عام 2018 كل من مدرب كرة القدم الكوري الجنوبي بارك هانج سيو، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" السابق كو بون مو.



وكان الدكتور مجدي يعقوب قد حصل على لقب "سير" في بريطانيا عام 1992، ومنحته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وسام الاستحقاق عام 2014، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية في مجال الطب وجراحة القلب.