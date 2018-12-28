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محافظات

إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بالطرق الرئيسية بمركز أبوقرقاص

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:27 ص
إصلاح وصيانة كشافات
إصلاح وصيانة كشافات الإنارة
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا جهودها في متابعة أعمال الصيانة الدورية لإنارة الكشافات بالمركز، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للتيسير على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وأجري العقيد محمد صلاح رئيس المدينة،جولة تفقدية لمعاينة بعض الطرق الرئيسية بالمركز منها الطريق الصحراوي الشرقي- الطريق الواصل بين مدينة ابوقرقاص وقرية المنشأة وقرية السرو -الطريق الواصل بين مدينة ابوقرقاص و قرية ابيوها علي مصرف ماقوسة) وذلك لإعادة انارتها و اختيار أماكن مؤمنة لمحولات الكهرباء للحفاظ عليها.

أوضح رئيس المركز أنه جارى أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة وإعادة رفع كفاءة وتأهيل الطرق للتيسير على المارة من المركبات والمواطنين.

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