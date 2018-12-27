ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

شعبة المحاجر: إيجار مساحة 10 آلاف متر مربع يبلغ 70 ألف جنيه سنويا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عبد العال حسن عطية، المستشار الجيولوجي بشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن هناك تعطيلا لإصدار التراخيص للمحاجر منذ عام ونصف العام، حيث تضع المحليات العراقيل أمام أصحاب المحاجر لتعطيل إنهاء إجراءات التراخيص، ولذلك لتحقيق استفادة مالية كبيرة فى ظل استمرار تشغيل محاجر دون ترخيص، لافتا إلى أن المشكلة هي الضبطية القضائية التى تحرر من خلالها محاضر للمخالفين، وتتراوح قيمة المخالفة بين 10 و20 ألف جنيه.

وقال عطية، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن أقل مساحة منصوص عليها فى شروط الترخيص الجديد، وفقًا للائحة من القانون الحالى لا تقل عن 1000 متر مربع، أى إن إيجار أصغر محجر 70 ألف جنيه سنويا، إضافة إلى دفع مبلغ 70 ألف جنيه كتأمين، و8 آلاف جنيه للبيئة، و5500 جنيه رسوم إدارية، و6 آلاف رسوم متنوعة، و2000 خرائط، إضافة إلى 14% ضريبة مضافة تطبق فى المنيا فقط دون باقى المحافظات، وأيضًا دفع مبلغ 27 ألف جنيه سنويًا للتأمينات الاجتماعية ويتم احتسابها على أساس دفع نسبة 41.4% من قيمة الإيجار السنوى للمحجر، مع العلم أن أقل إيجار لمساحة 10 آلاف متر مربع 70 ألف جنيه فى العام

وأوضح أن القانون الجديد ساوى بين محاجر اليورانيوم ومناجم الذهب ومحاجر الطوب الجيرى، وبه مادة تلزم صاحب المحجر برد الشىء لأصله فكيف يكون ذلك وهو يحصل على مادة خام.

ترشيحاتنا

قصة اغتيال بنظير بوتو.. أطلقوا عليها الرصاص ثم فجر انتحاري نفسه بجوارها

استقبال مبهر لمحمود وحيد من لاعبي الأهلي.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

أول تعليق من الإمارات على أنباء فتح سفاراتها في سوريا

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

جنرال أمريكي يحرج ترامب بسبب الأزمة بين قطر والدول العربية .. فيديو

أول تعليق لـ محمود وحيد خلال الظهور داخل الأهلي

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبد الباقى: إسماعيل ياسين حياته كانت صعبة رغم أنه كوميديان رائع.. فيديو
شاهد .. عقار طبي جديد يُغنى مرضى السكر عن الأنسولين
أشرف عبد الباقى: قدمنا 112 مسرحية بمسرح مصر.. فيديو
أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟