شعبة المحاجر: إيجار مساحة 10 آلاف متر مربع يبلغ 70 ألف جنيه سنويا

أكد المهندس عبد العال حسن عطية، المستشار الجيولوجي بشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن هناك تعطيلا لإصدار التراخيص للمحاجر منذ عام ونصف العام، حيث تضع المحليات العراقيل أمام أصحاب المحاجر لتعطيل إنهاء إجراءات التراخيص، ولذلك لتحقيق استفادة مالية كبيرة فى ظل استمرار تشغيل محاجر دون ترخيص، لافتا إلى أن المشكلة هي الضبطية القضائية التى تحرر من خلالها محاضر للمخالفين، وتتراوح قيمة المخالفة بين 10 و20 ألف جنيه.



وقال عطية، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن أقل مساحة منصوص عليها فى شروط الترخيص الجديد، وفقًا للائحة من القانون الحالى لا تقل عن 1000 متر مربع، أى إن إيجار أصغر محجر 70 ألف جنيه سنويا، إضافة إلى دفع مبلغ 70 ألف جنيه كتأمين، و8 آلاف جنيه للبيئة، و5500 جنيه رسوم إدارية، و6 آلاف رسوم متنوعة، و2000 خرائط، إضافة إلى 14% ضريبة مضافة تطبق فى المنيا فقط دون باقى المحافظات، وأيضًا دفع مبلغ 27 ألف جنيه سنويًا للتأمينات الاجتماعية ويتم احتسابها على أساس دفع نسبة 41.4% من قيمة الإيجار السنوى للمحجر، مع العلم أن أقل إيجار لمساحة 10 آلاف متر مربع 70 ألف جنيه فى العام



وأوضح أن القانون الجديد ساوى بين محاجر اليورانيوم ومناجم الذهب ومحاجر الطوب الجيرى، وبه مادة تلزم صاحب المحجر برد الشىء لأصله فكيف يكون ذلك وهو يحصل على مادة خام.

