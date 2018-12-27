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17 ألف إسترليني تبرعات لإعادة جثمان لاعب كرة إنجليزي وحبيبته إلى بلدهما

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:57 م
جاسون فرانسيس وحبيبته
جاسون فرانسيس وحبيبته
أ ش أ
لقي جاسون فرانسيس 29 عاما وهو لاعب الكرة القدم السابق في انجلترا مصرعه عندما صدمته سيارة بالقرب من منزله في مدينة بيرث بأستراليا، ثم عثر على حبيبته أليس روبنسون التي فجعت على وفاته، ميتة بعده بساعات.

وذكرت شبكة BBC البريطانية أنه تم جمع مبلغ نحو 31 ألف دولار أسترالي (حوالي 17 ألف جنيه استرليني)، كتبرعات؛ للمساعدة في مصاريف إعادة جثماني الحبيبين إلى بلدهما بريطانيا.

وأشارت الشرطة في ولاية أستراليا الغربية إلى أن سيارة يقودها شاب "18 عاما" صدم شخصا في سكاربورو بالعاصمة بيرث تبين أنه البريطاني جاسون، ثم أكدت قوة الشرطة لاحقا أنها تحقق في وفاة سيدة.

وكان جاسون قد انضم لنادي فريق الرجبي في أستراليا ، وكانت أليس قد خرجت من منزلها لاستطلاع الأمر بعدما شاهدت كشافات سيارة الطوارئ وقيل لها أن جاسون هو المصاب، ولم يعرف ماذا حدث لها إلى أن تم العثور عليها وقد فارقت الحياة.

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