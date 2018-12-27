برلمانية تتقدم بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لدعم المستلزمات الطبية

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزيرة الصحة والسكان وفقًا لحكم المادة (132) من الدستور بشأن سياسة الحكومة في الحفاظ فى دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.





وأوضحت "فراج" في طلب المناقشة أنه في ظل ما تعانيه مصر من عدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة الطبية، لافتة إلى أنه قد جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء المستشفيات متعددة التخصصات ليؤكد تعطل الكثير من الأجهزة الطبية، ما أدى إلى إغلاق أقسام عديدة من عمليات وأشعة وغيرها وتأثر تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة لضعف الصيانة، والصيانة الوقائية فى تلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المشكلة القائمة.





وقالت " شيرين فراج " إن من المعروف أن مجال عمل الهندسة الطبية هو مجال ذو تقنية هندسية عالية يحتاج الى دعم حتى تستطيع مصر التقدم فى الخدمة الصحية وصولا إلى ما يليق بتقديم ما يليق بالمواطن المصرى.



