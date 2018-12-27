برلمانية تتقدم بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لدعم المستلزمات الطبية

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزيرة الصحة والسكان وفقًا لحكم المادة (132) من الدستور بشأن سياسة الحكومة في الحفاظ فى دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأوضحت "فراج" في طلب المناقشة أنه في ظل ما تعانيه مصر من عدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة الطبية، لافتة إلى أنه قد جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء المستشفيات متعددة التخصصات ليؤكد تعطل الكثير من الأجهزة الطبية، ما أدى إلى إغلاق أقسام عديدة من عمليات وأشعة وغيرها وتأثر تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة لضعف الصيانة، والصيانة الوقائية فى تلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المشكلة القائمة.
وقالت " شيرين فراج " إن من المعروف أن مجال عمل الهندسة الطبية هو مجال ذو تقنية هندسية عالية يحتاج الى دعم حتى تستطيع مصر التقدم فى الخدمة الصحية وصولا إلى ما يليق بتقديم ما يليق بالمواطن المصرى.
وأضافت النائبة أنه خلال العقود الماضية لم تعِ الحكومة أهمية الاهتمام بهذا القطاع ودعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما ادى إلى اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لتلبية المتطلبات من الأجهزة و المستلزمات الطبية، وظلت الدول المصدرة لتلك التكنولوجيا و مصانعها محتكرة أعمال الصيانة وهذا ما يوضح ما نعانيه فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه من الواجب اهتمام الدولة بتلك الصناعة ودعمها وصولا للاكتفاء الذاتي ولكن على النقيض لم تقم هيئه التنمية الصناعية بدورها في دعم تلك الصناعة وتعاملت مع صناعه الاجهزه والمستلزمات الطبية بعدم الاهتمام والمعرفة بانها صناعة استراتيجية للدولة، فضلا عن معاناة المستثمرين من العديد من الصعوبات مع الهيئة نفسها ومن مصادر التمويل والظروف الاقتصادية ومن وزارة الصحة والتي تعد أول معوق لتلك الصناعة وما يقوم به مركز التخطيط والسياسات الدوائية من إضاعة للوقت والجهد والمال وسنوات طويلة حتى تقوم بإجراءات تسجيل المصانع.