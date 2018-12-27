ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد .. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالدقي.

تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة التى سيجري تنفيذها فى محافظات الجمهورية وتتضمن خططا زمنية عاجلة لسرعة تغيير الصورة الحالية في شوارع المحافظات ، وآخرى قصيرة وطويلة المدى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة إدارة المخلفات بكافة عناصرها لوضعها محل التنفيذ.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تلك المنظومة وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين ودراسة كافة الطلبات التى وصلت إلى الوزارتين والمحافظات والجهات المعنية للمشاركة فى المنظومة وبعض مراحلها.

كما تم أيضًا استعراض إجراءات التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص مواقع الدفن الصحي الآمن بالمحافظات والمحطات الوسيطة وإزالة التراكمات التاريخية للقمامة فى بعض المناطق والمقالب العشوائية وجهود تطوير البنية التحتية ذات الصلة وإعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات وإصلاح المعدات المستخدمة فى منظومة النظافة والمبالغ المالية المطلوبة لكافة تلك المراحل ومصادر التمويل المقترحة وإجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور وزارات الاستثمار والثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى للمساهمة فى التوعية بشأن الإدارة السليمة للمخلفات فى مصر وأهمية ذلك فى تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين بمختلف فئاتهم ، بالإضافة إلى دور الجامعات المهم لوجود قطاع عريض من الشباب بها يمكن مشاركته فى نجاح تلك المنظومة وكذا دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعى وصياغة ثقافة جديدة لدى المواطنين يما يخص المخلفات والقمامة.

وخلال الاجتماع عرض اللواء محمود شعراوى على الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج لقائه مع يسرية لوزا ساويرس رئيسة مجلس إدارة شركة تحسين الخدمات المتكاملة و تدوير المخلفات ( إرتقاء ).

وأكد الوزير أن حل مشكلة القمامة وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ فى جميع شوارع الجمهورية يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، وأشار اللواء شعراوى إلى أن يسرية لوزا عرضت خلال اللقاء منظومة جمع المخلفات التي تقوم شركتها بتنفيذها فى بعض المناطق بالمحافظات من بينها زينهم والدويقة وهرم سيتى والجونة، كما تم استعراض إمكانيات الشركة للدخول في المنظومة الجديدة فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة.
شاهد .. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة
شاهد .. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة
شاهد .. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

شاهد.. أطول دولاب فى العالم بمصر

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

مساعد الرئيس يحدد خطة الانتهاء من تقنين أراضى الدولة

حاخام يهودي: نشكر قطر على اهتمامها بالإسرائيليين

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

خريطة تفاعلية: مصر في عهد السيسي.. ريادة عربية.. زعامة أفريقية.. شراكة دولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو
أشرف عبد الباقي يكشف فضل عبد المنعم مدبولي على مسيرته الفنية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟