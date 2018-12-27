شاهد .. وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالدقي.



تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات منظومة المخلفات الصلبة التى سيجري تنفيذها فى محافظات الجمهورية وتتضمن خططا زمنية عاجلة لسرعة تغيير الصورة الحالية في شوارع المحافظات ، وآخرى قصيرة وطويلة المدى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة إدارة المخلفات بكافة عناصرها لوضعها محل التنفيذ.



كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تلك المنظومة وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين ودراسة كافة الطلبات التى وصلت إلى الوزارتين والمحافظات والجهات المعنية للمشاركة فى المنظومة وبعض مراحلها.



كما تم أيضًا استعراض إجراءات التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص مواقع الدفن الصحي الآمن بالمحافظات والمحطات الوسيطة وإزالة التراكمات التاريخية للقمامة فى بعض المناطق والمقالب العشوائية وجهود تطوير البنية التحتية ذات الصلة وإعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات وإصلاح المعدات المستخدمة فى منظومة النظافة والمبالغ المالية المطلوبة لكافة تلك المراحل ومصادر التمويل المقترحة وإجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.



وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور وزارات الاستثمار والثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى للمساهمة فى التوعية بشأن الإدارة السليمة للمخلفات فى مصر وأهمية ذلك فى تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين بمختلف فئاتهم ، بالإضافة إلى دور الجامعات المهم لوجود قطاع عريض من الشباب بها يمكن مشاركته فى نجاح تلك المنظومة وكذا دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعى وصياغة ثقافة جديدة لدى المواطنين يما يخص المخلفات والقمامة.



وخلال الاجتماع عرض اللواء محمود شعراوى على الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج لقائه مع يسرية لوزا ساويرس رئيسة مجلس إدارة شركة تحسين الخدمات المتكاملة و تدوير المخلفات ( إرتقاء ).



وأكد الوزير أن حل مشكلة القمامة وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ فى جميع شوارع الجمهورية يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، وأشار اللواء شعراوى إلى أن يسرية لوزا عرضت خلال اللقاء منظومة جمع المخلفات التي تقوم شركتها بتنفيذها فى بعض المناطق بالمحافظات من بينها زينهم والدويقة وهرم سيتى والجونة، كما تم استعراض إمكانيات الشركة للدخول في المنظومة الجديدة فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة.