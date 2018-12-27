نائب الأقصر يستغيث بـ مدبولي لحسم كوبري الكباش: أهلنا في معاناة

استغاث النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بالتدخل العاجل والوقوف بجانب أهالي الأقصر، لتحقيق مطلبهم في إقامة كوبري علوي للمشاة فوق طريق الكباش الفرعوني.





وقال إدريس في بيان له، إن تأخر تنفيذ الكوبري يا سيادة الرئيس يتسبب في معاناة أكثر من 200 ألف مواطن يوميًا ما بين موظفين وطلاب، ويفصل شرق المدينة عن غربها، ويتسبب في حالة من التكدس والزحام المروري، ويؤثر بالسلب على حركة تنقلات السياح بين معالم المدينة.





وتابع، أنه سبق وإن تمت إقامة كوبريين الأول بمنطقة الكرنك والثاني بمنطقة أبوالجود، لافتًا إلى أن الكوبري الثالث كان مدرجًا ضمن خطة كشف وإحياء معالم الطريق وتم بالفعل السير في إجراءات تنفيذه، مشيرًا إلى أنه تواصل مع جميع المعنيين لبحث الأمر لكن الأمر يحتاج إلى تدخل رئاسي.



