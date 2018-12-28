متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى باسمها : إن الهيئة تعد أقدم وأعرق الهيئات القضائية فى الشرق الاوسط، وتم إنشاؤها عام 1876 إبان فترة الامتيازات الأجنبية بالاحتلال البريطانى والمحاكم المختلطة، موضحا أن الهدف من إ نشائها كان تمثيل الدولة المصرية عن طريق مستشارى الهيئة فى الداخل والخارج، بهدف الحفاظ على المال والحق العام للشعب المصرى، وهو ما دأبت على تحقيقه قضايا الدولة طيلة 144 عاما منذ إنشائها .





وأضاف سامح سيد لـ صدى البلد أن هيئة قضايا الدولة هى المرجع الأساسى الذى أنشئ من خلاله باقى الهيئات القضائية وكان اختصاصها عند إنشائها، الفتوى والتشريع واعداد العقود ومراجعتها بجانب مجالس التأديب والمعروفة حاليا بـ"المحاكم التأديبية "، وعند إنشاء مجلس الدولة سنة 1946، تم منحه كل هذه الصلاحيات، كذلك كانت تتولى هيئة قضايا الدولة التحقيق مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ، لكن بعد إنشاء النيابة الإدارية تم منحها هذا الاختصاص ".





وتابع أن هيئة قضايا الدولة ضمت قضاة أجلاء، كان لهم تاريخ مشرف فى محراب العدالة وعلى رأسهم ، المستشار الدكتور السنهورى باشا اول رئيس لمجلس الدولة ، والدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المرى السابق وأمين عام جامعة الدول العربية الاسبق ، والمستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والذى بلغت المحكمة تحت رئاسته المرتبة السادسة عالميا ، وكذلك عبد الحميد باش بدوى أول قاض مصرى فى محكمة العدل الدولية ".



