عضو طاقة البرلمان يطالب بفصل هيئة المساحة الجيولوجية عن البترول بسبب المحاجر

قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الإيرادات التى تحققها المحاجر تؤول للمحليات والمحافظات التى تتبع لها، لافتا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن استفادة الدولة من تلك المحاجر.



وأوضح غلاب، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض أن تكون تلك المحاجر تابعة لهيئة المساحة الجيولوجية والتى بدورها تتبع لوزارة البترول، إلا أنه نظرا لكثرة العبء الذي تعانيه وزارة البترول، حيث يقع على عاتقها الحفر والاستكشاف والاستخراج للبترول، وعليه يتعين فصل هيئة المساحة من وزارة البترول بحث تكون هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء، مؤكدا أن التعدين بأنواعه المحجرية والمنجمية هو قاطرة التنمية فى مصر.



وأضاف النائب أن مصر تنعم بالعديد من الخيرات والموارد الطبيعية التى ليس لها مثيل إلا فى دول قليلة جدا، مشيرا إلى أن السعودية تطورت فى صناعة الذهب وأصبحت تستخدم طرقا متقدمة إلا أن مصر بها الحديد من مناجم الذهب غير مستغلة، قائلا: "مصر بلد غنية جدا بمواردها الطبيعية، فلابد من الاهتمام البالغ بالمحاجر والتعدين".