ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عضو طاقة البرلمان يطالب بفصل هيئة المساحة الجيولوجية عن البترول بسبب المحاجر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:40 م
المحاجر
المحاجر
أمينة الدسوقى
قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الإيرادات التى تحققها المحاجر تؤول للمحليات والمحافظات التى تتبع لها، لافتا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن استفادة الدولة من تلك المحاجر.

وأوضح غلاب، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض أن تكون تلك المحاجر تابعة لهيئة المساحة الجيولوجية والتى بدورها تتبع لوزارة البترول، إلا أنه نظرا لكثرة العبء الذي تعانيه وزارة البترول، حيث يقع على عاتقها الحفر والاستكشاف والاستخراج للبترول، وعليه يتعين فصل هيئة المساحة من وزارة البترول بحث تكون هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء، مؤكدا أن التعدين بأنواعه المحجرية والمنجمية هو قاطرة التنمية فى مصر.

وأضاف النائب أن مصر تنعم بالعديد من الخيرات والموارد الطبيعية التى ليس لها مثيل إلا فى دول قليلة جدا، مشيرا إلى أن السعودية تطورت فى صناعة الذهب وأصبحت تستخدم طرقا متقدمة إلا أن مصر بها الحديد من مناجم الذهب غير مستغلة، قائلا: "مصر بلد غنية جدا بمواردها الطبيعية، فلابد من الاهتمام البالغ بالمحاجر والتعدين".

ترشيحاتنا

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

محمد رمضان يرد على بشرى بالأرقام.. فيديو

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

خريطة تفاعلية: مصر في عهد السيسي.. ريادة عربية.. زعامة أفريقية.. شراكة دولية

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

أشرف عبد الباقي يكشف فضل عبد المنعم مدبولي على مسيرته الفنية.. فيديو

مجلس الأهلي يحسم ملف التجديد السنوي للمديرين

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟