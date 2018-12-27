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محافظات

فحص 100 ألف طالب بالقليوبية من إجمالي ربع مليون مستهدفين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:01 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، أعمال المسح الطبي لطلاب مدرسة السلام الخاصة ببنها، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتي تستهدف 260 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الثانوية "العامة والفنية ومدارس التمريض والمعاهد الأزهرية" بالمحافظة من سن 15 وحتى 18، معلنًا عن استمرار حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم".

وأشاد محافظ القليوبية خلال تفقده الحملة بالمدرسة بمستوى أداء الحملة التي تستهدف طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة حيث تم فحص 100 ألف طالب من إجمالى مستهدف 260 ألف معلنًا دعمه الكامل للمبادرة وتذليل كافة العقبات أمام فرق العمل لأداء دورها ، فضلًا عن الإعلان عن المبادرة وحث الطلاب والمواطنين على المشاركة في الحملة والمبادرة الرئاسية وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وأكد أن عمليات الفحص لن تؤثر على سير العملية الدراسية بالمدارس وذلك حتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون تحملهم أية أعباء مالية جراء العلاج.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ القليوبية فصول المدرسة واطمأن على سير الامتحانات للطلاب بانتظام، بالإضافة إلى فصول المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال وأثني على نظافة المدرسة وطرق التدريس بها وانتظام الطلاب بالحضور والجهود المبذولة للنهوض بمستوى التعليم.
فحص 100 ألف طالب بالقليوبية من إجمالي ربع مليون مستهدفين
فحص 100 ألف طالب بالقليوبية من إجمالي ربع مليون مستهدفين
فحص 100 ألف طالب بالقليوبية من إجمالي ربع مليون مستهدفين

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