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أخبار البلد

مصر السلام تدشن لجانا لرصد أوضاع المواطنين المعيشية بالمحافظات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:02 م
مؤسسة مصر السلام
مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان
أمانى نوار
أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن تدشين لجان للمسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة، تعمل على رصد أوضاع المواطنين وأحوالهم المعيشية وتقديم الحلول والمقترحات للجهات التنفيذية والعمل على دعمها ومساندتها في تنفيذها ورصد حالات الفساد والرشوة ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم قبلها.

وأعلنت المؤسسة، عن تلقي طلبات الانضمام لتلك اللجان من أعضاء المنظمة والمتطوعين مصحوبة بالسيرة الذاتية وصحيفة الحالة الجنائية، من أجل إعلان هياكل تلك اللجان.

ويأتي تشكيل تلك اللجان تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية ومساندتها لحل مشكلات المواطنين وتوفير الخدمات لها.

من جانبه أكد أحمد فوقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه سيتم تشكيل تلك اللجان في أسرع وقت ممكن وأنه تم إعداد لائحة تنظم عمل اللجان سيتم إعلانها في حينه وتمنى أن تلقى تلك اللجان تعاونا من الجهات التنفيذية في أداء عملها التطوعي.

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