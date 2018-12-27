أعراض تتجاهلها كل أم.. مؤشر إصابة طفلك بالأنيميا

توجد أعراض عديدة لإصابة الطفل بالأنيميا يجب أن تنتبه إليها الأم، وتراجع الطبيب فورًا؛ حيث يحتاج الأمر إلى تعديل السلوك الغذائي.





وأشار استشارى طب الأطفال الدكتور نبيل فوزى إلى أن الأنيميا قد تكون نتيجة نقص الحديد أو حمض الفوليك وبعض الفيتامينات مثل ب12، لافتا إلى أن من أهم أسباب الأنيميا؛ نقص الحديد.





وأوضح أن "أنيميا نقص الحديد لدى الأطفال تسبب هبوطًا في نسبة الهيموجلوبين في الدم عن المستوى الطبيعي، وهذا قد يتسبب بمشاكل صحية أكبر"، موضحا أن تأخر العلاج قد يؤثر على نمو الطفل وقدراته العقلية والذهنية.





وتعد أبرز أعراض إصابة الطفل بفقر الدم أو الأنيميا؛ شحوب لون الطفل وقلة نشاطه وحركتهـ وتخف شهيته نحو الطعام أو رضاعته، لافتًا إلى أنه في حال إصابة الطفل؛ فإن علاجه بسيط وسريع.



