ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أعراض تتجاهلها كل أم.. مؤشر إصابة طفلك بالأنيميا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
لمياء الياسين
توجد أعراض عديدة لإصابة الطفل بالأنيميا يجب أن تنتبه إليها الأم، وتراجع الطبيب فورًا؛ حيث يحتاج الأمر إلى تعديل السلوك الغذائي.

وأشار استشارى طب الأطفال الدكتور نبيل فوزى إلى أن الأنيميا قد تكون نتيجة نقص الحديد أو حمض الفوليك وبعض الفيتامينات مثل ب12، لافتا إلى أن من أهم أسباب الأنيميا؛ نقص الحديد.

وأوضح أن "أنيميا نقص الحديد لدى الأطفال تسبب هبوطًا في نسبة الهيموجلوبين في الدم عن المستوى الطبيعي، وهذا قد يتسبب بمشاكل صحية أكبر"، موضحا أن تأخر العلاج قد يؤثر على نمو الطفل وقدراته العقلية والذهنية.

وتعد أبرز أعراض إصابة الطفل بفقر الدم أو الأنيميا؛ شحوب لون الطفل وقلة نشاطه وحركتهـ وتخف شهيته نحو الطعام أو رضاعته، لافتًا إلى أنه في حال إصابة الطفل؛ فإن علاجه بسيط وسريع.

وأكد أن الكبدة والبقوليات- خاصة العدس والحمص- من أغنى الأطعمة بالحديد.

ترشيحاتنا

جنرال أمريكي يحرج ترامب بسبب الأزمة بين قطر والدول العربية .. فيديو

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي الجديد

حقيقة مقتل قاسم سليماني.. أخطر رجل في العالم.. صورة

عطل فنى يتسبب فى هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

إعفاء تركي آل شيخ من منصبه

تراشق بالكلمات بين نجم كايروكى وبشرى بسبب كوبرا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بعزل الحكومة

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

سقوط سيارة نقل أعلى الدائري الإقليمي بالشرقية وإصابة شخصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو
ممدوح الشناوي: أنا مدين للشعب المصري بسبب مذيع العرب.. فيديو
شاهد .. المياه الجوفية تغتال التاريخ فى الدرب الأحمر
شاهدي.. طريقة صنع تشيز كيك دايت
شاهد.. جولة الرئيس السيسي على محور روض الفرج والمتحف الكبير وتطوير هضبة الأهرام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟