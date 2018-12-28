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ديني

حكم رسم الأشخاص والأشياء الحية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسم الذى يتعلق برسم البورترية والرسم باليد جائز وليس فيه شيء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « أعمل فنان تشكيلي فهل يجوز رسم الأشياء الحية وخصوصا البورترية أم حرام؟»، أنه إذا كانت الأشياء التى ترسمها ليست من ذوات الأرواح فهذا جائز باتفاق العلماء أما إذا كان من ذوات الأرواح ففيه خلاف عند العلماء والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية هو جواز ذلك ما دائم موضوعه جائز.

وبيًن إن كان الشيء الذى ترسمه يحض على شيء منافى للأخلاق والعقائد ففى هذه الحالة يكون الرسم حرام.

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