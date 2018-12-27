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محافظات

أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:59 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أحمد على
شهدت شوارع وميادين الغربية اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ما تسبب في تجمع مياه الأمطار في الشوارع وعددًا من الطرق الرئيسة الأمر الذي تسبب فى إرباك الحياة المعيشية.

كما رفعت غرفة عمليات ديوان المحافظة، حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن وتم تجهيز سيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب لرفع مياه الأمطار.

كما أعطى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى رؤساء المدن بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بنزح المياه من الشوارع وتسليك البالوعات وإزالة العوائق أمام السيارات المارة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة.
أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور
أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور
أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور
أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور
أمطار غزيرة تضرب الغربية وأطقم فنية لسحب تجمعات المياه.. صور

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