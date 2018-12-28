الثقافة في 2018.. وضع التراث على قائمة أولوياتها.. أطلقت مبادرة تراثك أمانة.. واستعادة مخطوط المختصر في علم التاريخ.. رصد ۳۰۸ مخالفات كمرحلة أولى في التراث المعماري

2018 عام الحفاظ على التراث في وزارة الثقافة

دار الكتب والوثائق تسلّمت 17 مخطوطة نادرة

العمل على استرداد مخطوط مملوك لقنصوة الغوري آخر حكام المماليك

تجهيز مشروع إنشاء سجل التراث السينمائي المصري



من منطلق حماية وتعزيز التراث الثقافي المصري، وتمكّين المواطن من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح آفاق تفاعله مع المعطيات المعاصرة إلى جانب توجيهه لإدراك تاريخه وتراثه الحضاري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، نفذت الوزارة على مدار عام 2018 العديد من المبادرات لخدمة التراث، واستعادة بعض المخطوطات المفقودة طوال الأعوام الماضية.



وأطلق الوزارة مبادرة "تراثك أمانة" والتي تهدف إلى جمع وتوثيق المقتنيات والمخطوطات النادرة والأوعية المعلوماتية السمعية والبصرية، وضمها إلى كنوز التراث القومي، والذي تعنى به الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تم تسلّم 17 مخطوطة نادرة.



كما نجحت الوزارة في استعادة مخطوط "المختصر في علم التاريخ للمؤلف الكافيجي"، من لندن، وتعمل الآن على استرداد مخطوط مملوك لقنصوة الغوري أخر حكام المماليك.



وبدأت الوزارة في تفعيل الاتفاقات المبرمة مع منظمة اليونسكو فيما يخص مشروع “2003- 2005” للتراث المادي واللامادي، وتم فعليًا إدراج الاراجوز على القائمة الخاصة باليونسكو.



وأطلقت الوزارة المشروع القومي للتراث، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة وزير الثقافة وعضوية ذوي الخبرات الوطنية في هذه المشروعات وتتولى اللجنة العليا المهام التالية: "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المشروع، تحديد جدول زمني للمشروع، ووضع الميزانيات التقديرية المطلوبة، والاحتفال باليوم العالمي للتراث بالتعاون مع محافظة القاهرة واللجنة القومية التطوير وحماية القاهرة التراثية والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة".



وأقامت الوزارة مشروع "حكاية شارع" لإحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري من خلال معرفة الأجيال الحالية بتاريخنا، ومبادرة "عاش هنا" التي شملت وضع لوحة في مدخل كل منزل عاش فيه كل فنان ومبدع، وتحتوي اللوحة على تاريخ الميلاد والوفاة والعنوان، مع تطبيقها إلكترونيًا بنظام QRL ضمن تطبيقات الموبايل.



وحرصت الوزارة خلال العام على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة بوزارة الثقافة في وضع الرؤية المعمارية لتطوير وتجميل الميادين المختلفة بهدف البدء في تغيير الصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية مثل: "ميدان الإسماعيلية - مدخل القناطر جهة أسيوط - استعادة الشكل الأصلي لتمثال الخديوي إسماعيل، وكذلك تمثال الفلاحة بالهرم".



وأطلقت الوزارة حملة التنسيق الحضاري للحفاظ على المباني التراثية، فيما تم رصد “۳۰۸” مخالفة كمرحلة أولى، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.



وتسعى الوزارة بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، في تحقيق العديد من الطموحات خلال المرحلة المقبلة، بما يليق بمكانة وتاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها وبما يتفق مع استراتيجية الحكومة ويلبي آمال وطموحات المواطن المصري.



وتجري الوزارة تجهيز مقر للبدء في مشروع إنشاء سجل التراث السينمائي المصري كأحد الأفرع الرئيسية المركز القومي للسينما، لحماية وحفظ وصون التراث السينمائي المصري لما تمثله السينما المصرية من أهمية كأحد الصناعات الهامة التي تبرز الهوية المصرية، وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بصناعة السينما مثل غرفة صناعة السينما وذلك من أجل الوصول إلى أفضل السبل في تحقيق المرجو من إنشاء السجل بما يضمن حقوق أصحاب الأعمال التي سيجري تسجيلها.