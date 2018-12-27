ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم غلق البوغاز

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:56 م
ميناء
ميناء
أحمد عبد العزيز
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع تسير بشكل طبيعي رغم إغلاق الميناء، حيث بلغت سرعة الرياح 25 عقدة، ووصل ارتفاع الموج 4.5 متر.

وأضاف "الغندور" في تصريح له اليوم، أن عدد السفن المتواجدة حاليًا بالميناء 141 سفينة تراكي علي الأرصفة منها 39 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي منتظر دخولة بعد فتح البوغاز 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 10 سفن، هذا ويجري تفريغ ثلاث عبارات قادمة من اليونان علي متنها 2320 سيارة ماركات مختلفه.

كما يجري تفريغ السفينة سي بريف علي متنها 28 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، والسفينتين ديس اتلانتيك، وبالك نيوبورت على متنهما 103 آلاف طن فحم قادمة من أمريكا، والسفينة هيستيريا كراون علي متنها 32 ألف طن سولار قادمة من اليونان.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة بالميناء بتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن نتيجة سوء الأحوال الجومائية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ترشيحاتنا

خريطة تفاعلية: مصر في عهد السيسي.. ريادة عربية.. زعامة أفريقية.. شراكة دولية

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

استقبال مبهر لمحمود وحيد من لاعبي الأهلي.. صور

مصادفة..إسبانية تسافر على رحلة طائرة وحيدة دون وجود أي راكب آخر

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

أسباب صادمة لألم المفاصل .. إليك أسرع علاجات طبيعية

تنفيذ أول حكم إعدام فى اليابان منذ 23 عاما

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو

الأرصاد: طقس بارد غدا يصاحبه أمطار على الوجه البحري وصقيع بالصعيد وسيناء

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

تعرف على قرار شيكابالا في حالة عدم انضمامه للدوري المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟