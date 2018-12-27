انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم غلق البوغاز

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع تسير بشكل طبيعي رغم إغلاق الميناء، حيث بلغت سرعة الرياح 25 عقدة، ووصل ارتفاع الموج 4.5 متر.



وأضاف "الغندور" في تصريح له اليوم، أن عدد السفن المتواجدة حاليًا بالميناء 141 سفينة تراكي علي الأرصفة منها 39 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي منتظر دخولة بعد فتح البوغاز 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 10 سفن، هذا ويجري تفريغ ثلاث عبارات قادمة من اليونان علي متنها 2320 سيارة ماركات مختلفه.



كما يجري تفريغ السفينة سي بريف علي متنها 28 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، والسفينتين ديس اتلانتيك، وبالك نيوبورت على متنهما 103 آلاف طن فحم قادمة من أمريكا، والسفينة هيستيريا كراون علي متنها 32 ألف طن سولار قادمة من اليونان.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة بالميناء بتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن نتيجة سوء الأحوال الجومائية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.