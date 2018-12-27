شاهد.. سفير طوكيو بالقاهرة يشارك في اليوم المصري الياباني بالمنيا

وفي كلمته، عبر السفير نوكي عن عميق امتنانه لمحافظ المنيا لدعوته لحضور هذه الفعالية، مشيرًا إلى علاقات الصداقة بين اليابان ومصر.







وأضاف أن زوار مصر من اليابانيين، يشعرون بالسعادة لحرارة الترحاب وكرم الضيافة من قبل المصريين. كما أعرب السفير نوكي عن تمنياته بأن تعطي هذه الفعالية دفعة للترويج لعلاقات التبادل الثقافي والتعليمي بين محافظة المنيا ومختلف المدن اليابانية.

حضر ماساكي نوكي، سفير اليابان لدي مصر فعاليات "اليوم المصري الياباني من خلال الأنشطة التعليمية"، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة العامة بمدينة المنيا، وذلك تحت رعاية اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا وجمعية الصداقة المصرية اليابانية (EJFA).وفي هذا السياق، أشاد السفير نوكي بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الدكتور حسين زناتي، الباحث الزائر في معهد كيتامي للتكنولوجيا باليابان، لتقديم أسلوب التدريس المعتمد في المدارس اليابانية في المجتمع المصري.وقد كانت هذه الفعالية مناسبة جيدة لمشاهدة الأطفال المصريين يتعلمون ويفكرون من خلال أنشطة ممتعة، مثل صنع الألعاب باستخدام الورق والنفايات التي يمكن أن يجدونها بسهولة في الحياة اليومية، كما هو الحال في اليابان.