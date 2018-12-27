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فيديوجراف.. جعفر عبد الصادق.. رجل تحدى الإعاقة وشغل أعلى المناصب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:52 م
صدى البلد
منار شعبان


جعفر عبد الصادق ابن قرية كفر فيشا الكبرى بمركز منوف بمحافظة المنوفية لم تمنعه إعاقته، من الوصول إلى تقلد أعلى المناصب، فأحلامه وطموحه ليست لها حدود، فعلى كرسي متحرك ينطلق رئيس أكبر وحدة محلية بمركز منوف في محافظة المنوفية.

تعرض عبد الصادق لحقنة خاطئة منذ صغره إلى إعاقة حركته ليكمل حياته على كرسي متحرك، ماضيا في تحقيق أحلامه وحصد النجاحات دون أن تؤثر عليه.

يعمل أكثر من ١٦ ساعة يوميا دون ملل أو كلل، ويطوف الشوارع بالوحدة علي كرسيه المتحرك للتأكد من نظافتها ويشعر المواطن بأنه متواجد بينهم مهموما بمشاكلهم.

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