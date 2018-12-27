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44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3 ملايين طن

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:12 م
قناة السويس
قناة السويس
أ ش أ
عبرت 44 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس، بحمولات بلغت 3 ملايين طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس بعبور 26 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية (ميرت ميرسك) بحمولة بلغت 200 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و200 ألف طن أكبرها ناقلة البترول الإنجليزية (أتلانتيك بيونير) بحمولة بلغت 161 ألف طن.

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