صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن توجيهها 77 قافلة علاجية على مستوى المحافظة خلال العام 2018، شملت جميع المراكز؛ لإيصال الخدمات الصحية للأماكن التي تحتاجها.





وأضافت، فى بيان لها اليوم، أنه تم الكشف على 104075 مريضًا عبر هذه القوافل، وتحويل 1314 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 517 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 9410 مرضى.



