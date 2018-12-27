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محافظات

صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:14 م
قافلة طبية
قافلة طبية
همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن توجيهها 77 قافلة علاجية على مستوى المحافظة خلال العام 2018، شملت جميع المراكز؛ لإيصال الخدمات الصحية للأماكن التي تحتاجها.

وأضافت، فى بيان لها اليوم، أنه تم الكشف على  104075 مريضًا عبر هذه القوافل، وتحويل 1314 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 517 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 9410 مرضى.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2019؛ حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك.
صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018
صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018
صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018
صحة الدقهلية: 77 قافلة طبية علاجية بالمحافظة خلال عام 2018

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