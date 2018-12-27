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بريطانيا تسعى للقضاء على الأكياس البلاستيك بمضاعفة الرسوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
رويترز
بدأت بريطانيا اليوم، الخميس، مشاورات بشأن مضاعفة الرسوم على الأكياس التي تستخدم مرة واحدة بدءا من عام 2020، وتوسيع نطاق الخطة لتشمل جميع المتاجر في مسعى للحد من مخلفات البلاستيك.

ومنذ أكتوبر 2015، أصبحت متاجر التجزئة الكبيرة في إنجلترا ملزمة قانونا بفرض رسم قدره خمسة بنسات على الأكياس البلاستيكية في إجراء تقول الحكومة إنه أدى لوقف استخدام 15 مليار كيس.

ومع ذلك، وزعت سبعة من أكبر المتاجر في بريطانيا نحو مليار كيس بلاستيكي، بينما وزعت متاجر أصغر 3.6 مليار كيس.

وفي أغسطس، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع نطاق فرض الرسم ليشمل كل متاجر التجزئة وزيادة الحد الأدنى للسعر إلى عشرة بنسات (13 سنتا) اعتبارا من بداية عام 2020، وبدأت اليوم مشاورات بشأن ما اقترحته.

وقالت وزيرة الدولة للبيئة تيريس كوفي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نود أن نرى خفضا كليا نسبته 90 % في الأعداد، قبل زيادة الرسوم".

وتقول جمعية حماية البيئة البحرية إن هناك تراجعا كبيرا في عدد الأكياس التي تصل إلى الشواطئ منذ فرض الرسوم.

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