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محافظات

محافظ الدقهلية: جاهزون للتعامل مع المناطق العشوائية فورا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:40 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استعداد المحافظة للبدء فورا في التعامل مع ملف العشوائيات.

وقال المحافظ خلال اجتماعه مع الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات وفريق عمل الصندوق المرافق له، إنه بعد 118 يوما قضيتها في الدقهلية؛ أؤكد أنه لا يليق بنا أن نسمح باستمرار العشوائيات، في المنصورة تحديدا، وكذلك في المدن والمراكز الأخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد صديق أنه وفريق العمل جاهزون للبدء فورًا في علاج مشكلة العشوائيات بالدقهلية، وتقديم كل الحلول الممكنة؛ للبدء في تطوير مناطقها بالمحافظة.

واضاف: "سنعمل مع محافظة الدقهلية على إيجاد جميع الحلول لهذه المناطق للبدء فورًا في التطوير بشكل حضاري يرضي المواطنين".

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