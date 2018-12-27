محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه اتفق مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات على إعداد مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية بمدينة المنزلة فى إطار استراتيجية الدولة الخاصة بالتطوير والتمكين لتحسين حياة المواطنين فى هذه المناطق، فيما دارت مناقشات موسعة بين فريق عمل صندوق تطوير العشوائيات والمسئولين بالمحافظة حول ضرورة الالتزام بمراحل التطوير المقترحة.



