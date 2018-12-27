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محافظات

محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:15 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه اتفق مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات على إعداد مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية بمدينة المنزلة فى إطار استراتيجية الدولة الخاصة بالتطوير والتمكين لتحسين حياة المواطنين فى هذه المناطق، فيما دارت مناقشات موسعة بين فريق عمل صندوق تطوير العشوائيات والمسئولين بالمحافظة حول ضرورة الالتزام بمراحل التطوير المقترحة.

وقال محافظ الدقهلية: "أريد أن أكون صادقا مع المواطنين وأن أعطى وعودًا بما أستطيع تحقيقه لصالحهم ولا يمكن تحميلهم أعباء مالية حتى لا يرفضوا فكرة التطوير التى تتم لتحسين حياتهم والحفاظ على البيئة والصحة العامة".
محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها
محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها
محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها
محافظ الدقهلية عن تطوير العشوائيات: لن أعطي وعوداً لا أستطيع تحقيقها

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