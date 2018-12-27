انتظام أعمال الشحن والتفريغ رغم غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع حيث بلغت سرعة الرياح 25 عقدة ووصل ارتفاع الموج 4.5 متر.





وأضاف الغندور، أن عدد السفن المتواجدة حاليًا بالميناء 141 سفينة تراكي علي الأرصفة منها 39 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي منتظر دخوله بعد فتح البوغاز 40 سفينة وبالمخطاف الداخلي 10 سفن، هذا ويجري تفريغ ثلاث عبارات قادمة من اليونان على متنها 2320 سيارة ماركات مختلفة، كما يجري تفريغ السفينة سي بريف علي متنها 28 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا. والسفينتين ديس اتلانتيك وبالك نيوبورت علي متنهما 103 ألف طن فحم قادمة من أمريكا، والسفينة هيستيريا كراون علي متنها 32 ألف طن سولار قادمة من اليونان.



