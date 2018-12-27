وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن عام 2018 قد مر سريعا، وقد كان من الأعوام التي شهدت نهضة كبيرة في شتى المجالات.



وأضاف "صبحي"، خلال لقاءٍ خاص له بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية قوية وكبيرة للدولة المصرية، وما هو بعد الرؤية أيضًا، مؤكدًا أنه استطاع التقدم بمصر بشكل سريع في جميع مناحي الحياة، وعلى رأسها الاقتصادية، والتنمية بصفة عامة.



وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القادة السياسية بالتنمية الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن هذا الاهتمام قد اختتم بالكثير من الأمور الإيجابية، حيث تم اعتبار التربية الرياضية مادة أساسية ضمن المواد التعليمية، تعبيرًا عن الإدراك الحقيقي لمدى أهمية الرياضية والأنشطة الشبابية.

