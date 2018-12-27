مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط اليوم الخميس معرض تخفيضات السلع الغذائية بسعر الجملة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت شعار "إحنا معك" بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقا بمدينة أسيوط والذي يستمر 15 يوما.





وقال إيهاب عبدالحميد أمين قطاع الأعمال بأمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض سوف يقوم بها الحزب بمختلف مراكز محافظة أسيوط خلال شهري يناير وفبراير القادمين بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبإشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط لمحاربة الغلاء بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية والعام الجديد.



