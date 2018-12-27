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محافظات

مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:16 م
مستقبل وطن يفتتح
مستقبل وطن يفتتح معرض للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط
إيهاب عمر
افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط اليوم الخميس معرض تخفيضات السلع الغذائية بسعر الجملة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت شعار "إحنا معك" بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقا بمدينة أسيوط والذي يستمر 15 يوما.

وقال إيهاب عبدالحميد أمين قطاع الأعمال بأمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض سوف يقوم بها الحزب بمختلف مراكز محافظة أسيوط خلال شهري يناير وفبراير القادمين بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبإشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط لمحاربة الغلاء بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية والعام الجديد.

وأشار "عبدالحميد" إلى أن المعرض يضم حوالي 115 سلعة غذائية ضمن السلع الاستراتيجية الهامة للأسرة وتصل نسبة التخفيضات من 20 الى 35% وعلى سبيل المثال كيلو السكر سعره في المعرض 7.25 والأرز بـ 8 جنيهات والسمنة بـ17 جنيها وتأتي هذه المعارض لمحاربة الغلاء وتوصيل الخدمة للمواطنين بصفة مباشرة دون وسيط.
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور
مستقبل وطن يفتتح معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بأسيوط .. صور

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