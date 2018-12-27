تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجى اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 يناير للمرافعة.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



