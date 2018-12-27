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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:51 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار معتز خفاجى اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 يناير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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