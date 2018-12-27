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محافظات

رصف طريق اللبيني بالجيزة بتكلفة 10 ملايين جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:42 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحي
انتهت محافظة الجيزة من أعمال ازدواج ورصف طريق اللبينى بدءًا من منطقة مسجد الشاعر باتجاه حى الهرم وحتى نطاق الطريق بمركز ومدينة كرداسة بطول 2 كم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن معالم الطريق تغيرت بالكامل بعد تطويره حيث كان يعانى المترددين عليه من صعوبة فى السير لعدم استواء الطريق، إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث به لعدم وجود أعمدة إنارة ومخلفات رتش وهدم على الجانبين.

وأكد أنه تمت توسعة الطريق وإزالة التعديات على خط التنظيم ليصل عرضه إلى 20 م مما ساهم بشكل كبير فى إحداث طفرة مرورية به وسط ترحاب كبير من المواطنين، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للأعمال التي تمت بالطريق بلغت 10 ملايين جنيه، مؤكدًا ان مركز ومدينة كرداسة يشهد طفرة كبيرة فى مشروعات رصف الطرق لم تشهدها من قبل .

وأشار إلى أنه تم دعم الطريق بأعمدة إنارة حديثة وجار إضافة حواجز خرسانية على جانبى الطريق حفاظًا على حياة المواطنين ولضمان عدم التعدى على الطريق بإلقاء المخلفات والرتش .

وأكد المحافظ فى تصريحات له عقب جولته بمركز ومدينة كرداسة والتى رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير المساعد و ضياء ابو العزم رئيس المركز انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الأعمال للانتهاء من مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والتى تبلغ تكلفتها 66 مليون جنية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة .
رصف طريق اللبيني بالجيزة بتكلفة 10 ملايين جنيه
رصف طريق اللبيني بالجيزة بتكلفة 10 ملايين جنيه

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