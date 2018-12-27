برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول إهمال المجازر بالمحافظات

تقدّم النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول اهمال "المجازر" فى المحافظات والذبح فى الشارع مما يؤدى إلى إنتشار الأمراض والأوبئة التى تنتقل من اللحوم المذبوحة خارج المجازر لإنسان وايضا التلوث البيئي الناجم عنه وذلك لتعدد جهات الولاية المشرفة على الجازر .





وأكد "ضيف" أنه حدث إهمال من وزارة التنمية المحلية للمجازر التى تتبعها، حيث إنه منذ ما يقرب من أربعين عام لم يتم تطوير اى مجزر حيث قامت وزارة التنمية المحلية بغلق هذه الجازر وتحويلها لمحطات رفع للصرف الصحى مع العلم أن تطوير مجزر واحد سيؤدى إلى تفادى العديد من الأمراض وتخفيف العبء على المستشفيات.



