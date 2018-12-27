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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول إهمال المجازر بالمحافظات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:04 م
المجازر
المجازر
ماجدة بدوي
تقدّم النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول اهمال "المجازر" فى المحافظات والذبح فى الشارع مما يؤدى إلى إنتشار الأمراض والأوبئة التى تنتقل من اللحوم المذبوحة خارج المجازر لإنسان وايضا التلوث البيئي الناجم عنه وذلك لتعدد جهات الولاية المشرفة على الجازر .

وأكد "ضيف" أنه حدث إهمال من وزارة التنمية المحلية للمجازر التى تتبعها، حيث إنه منذ ما يقرب من أربعين عام لم يتم تطوير اى مجزر حيث قامت وزارة التنمية المحلية بغلق هذه الجازر وتحويلها لمحطات رفع للصرف الصحى مع العلم أن تطوير مجزر واحد سيؤدى إلى تفادى العديد من الأمراض وتخفيف العبء على المستشفيات.

وأكد النائب أنه بسبب عدم تطوير أو إنشاء أى مجازر جديدة أدى ذلك إلى لجوء الجزارين للذبح فى الشوارع والميادين فى القرى والمحافظات مما يؤدى لانتشار الأمراض لذلك نطالب رئيس الوزراء نقل تبعية المجازر الى للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والإشراف المباشر فنيا على المجازر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة حفاظا على صحة المواطنين.

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