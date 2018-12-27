صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب تعد من أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في إعداد المواطن المصري.



وأوضح "صبحي" خلال لقاءٍ خاص له بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الاهتمام بمراكز الشباب وتنميتها قد بدأ منذ عام 2014.



واشار إلى أنه تم تطوير أكثر من 3 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أنهم لا يعملون على تطوير الجانب الإنشائي فقط من المراكز، بل على تطوير الأشخاص المترددين عليها، حيث يتم إعدادهم ثقافيًا وذهنيًا وفنيًا ورياضيًا.