أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن دوره فى فيلم "آنساتي سادتي" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كان أول دور كبير له فى السينما، مفيدًا بأنه كان يمثل أدواراً صغيرة جدًا فى الأفلام قبل ذلك.





وأضاف عبد الباقى، فى لقاء خاص مع رحمة خالد، ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن دوره فى الفيلم كان مركباً جدًا ومتميز ويعتبر علامة فارقة فى تاريخه الفنى، موضحًا أنه حفظ كل الإسكربت الخاص بالممثل.



