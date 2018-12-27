نجوم الزمالك يستعدون للدخول في معسكر مغلق استعدادا لبتروجت.. صور

حرص فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك والمنتخب التونسي على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له مع زملائه بالفريق اثناء استعدادهم للدخول في معسكر مغلق مع الزمالك اليوم، الخميس تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.



ونشر ساسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له بصحبة محمود علاء نجم الفريق وعدد كبير من نجوم الفريق.



يأتي هذا استعدادا لملاقاة بتروجت غدا الجمعة بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 لمسابقة الدورى الممتاز.



يستأنف الفريق الأبيض مشواره بالبطولة المحلية أملا فى الحفاظ على صدارة البطولة التى يحتلها حاليا برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة.

