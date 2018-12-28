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الأحد.. أوبرا دمنهور تحتفل بأعياد رأس السنة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تستضيف دار أوبرا دمنهور فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل فى حفل فنى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى اطار الاحتفالات براس السنة الميلادية

ومن جانبه اوضح محمد ظريف مدير مسرح اوبرا دمنهور فى تصريحات خاصة" بصدى البلد" بان فاعليات الحفل تبدأ بمعزوفة موسيقية من مؤلفات الموسيقار ياسر عبد الرحمن العراقى أداء الأوركسترا مشيرا الى مشاركة كوكبة من نجوم الفرقة باىوع الأغانى المتنوعة منها: "أغنية الدوامه - بتسأل يا حبيبى - بلاش عتاب - ياريتنى - وحشتنى - تحت الشباك - ياسلام - على عينى - بشغلونى عيونك - شدونى - أحبك للعندليب الأسمر - عاشق الروح لموسيقار الأجيال عبد الوهاب"

وأشار إلى مشاركة مجموعة متميزة من فنانى الأوبرا بالاحتفالية هم:"شمس ابراهيم وياسر سعيد وشروق ومحمد متولى وساره مجدى ومحمد الخولى، فضلا عن مشاركة عازفة الكلارينيت هدي حسنى التى تقدم معزوفة سهر الليالى للفنانة الكبيرة فيروز".

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